0

0



Ex-jogador do Olhanense ganhou prémio fair play da FIFA por este gesto

Francis Koné, antigo jogador do Olhanense em 2014/15 e atualmente no Zbrojovka Brno, ganhou o prémio fair play da FIFA, depois de salvar o guarda-redes de uma equipa adversária. Tudo se passou na liga checa, durante o jogo entre os Bohemians 1905 e o Slovako. O guarda-redes Berkovec ficou inconsciente depois de um lance dividido com um companheiro de equipa. Na sequência do choque, Francis Kone, avançado da equipa adversária, apercebeu-se do que se estava a passar com o guarda-redes e evitou que sufocasse, enquanto os colegas o colocavam na posição lateral de segurança.