F1: Aprenda a distinguir carros pelo ruído

A temporada 2017 da Fórmula 1 arranca dia 24 com a realização dos treinos livres do GP da Austrália, em Melbourne. Por isso, esta compilação vem mesmo a calhar, pois este utilizador do YouTube - registado com o nome Alec Baker - reuniu as saídas para a pista de alguns carros na segunda ronda de testes de pré-temporada em Barcelona. Assim, pode começar a treinar o ouvido para adivinhar quem é quem pelo ruído do arranque. Eis a sequência: McLaren-Honda; Ferrari, Mercedes, Haas-Ferrari, Williams-Mercedes, Ferrari, McLaren-Honda e Mercedes.