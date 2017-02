38

F1: Haas comete 'pecado mortal' ao divulgar em primeira mão o som do motor Ferrari

A Ferrari apresenta na sexta-feira, em Fiorano (Itália), o seu carro para a temporada 2017 no Mundial, mas já é conhecido o som da unidade motriz. E não foi a escuderia italiana a divulgá-lo. A Hass, cuja apresentação tem lugar domingo, ligou o motor do VF17 e assim todo o Mundo ficou a conhecer o 'ronronar' da máquina, sem ser pela mão do dono...