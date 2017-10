0

Fábio Cardoso levou uma cotovelada e o árbitro... mandou jogar!

Fábio Cardoso sentiu este domingo na pele a dureza do futebol britânico, quando no duelo com o Motherwell foi alvo de uma evidente cotovelada de Andy Rose, sem que o árbitro marcasse sequer falta - quanto mais alguma punição disciplinar. O defesa português ficou a sangrar do nariz e teve de ser substiuído, enquanto que Pedro Caixinha perdeu a paciência e foi expulso.