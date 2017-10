0

1



Fábio Cardoso partiu o nariz no jogo do Rangers

O defesa central português Fábio Cardoso teve de ser este domingo substituído no duelo com o Motherwell, devido a um violento choque com um adversário que lhe provocou mesmo a fratura do nariz. "Obrigado a todos pelas mensagens de apoio. Estou bem. Só parti o nariz. Voltarei mais forte na quarta-feira", escreveu o defesa do Rangers, na rede social Twitter.