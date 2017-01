177

Fair-play de Federer fê-lo perder... um jogo

Durante um jogo da Taça Hopman, em Perth, na Austrália, Federer jogava contra Alexander Zverev, estava a perder 15-0 e a lutar por vencer o primeiro set. Zverev serviu e o árbitro considerou que a bola bateu fora. Federer, no entanto, disse 'Foi dentro'. Zverev perguntou-lhe 'Quão dentro?' e Federer respondeu-lhe 'Por muito pouco', o que levou o alemão de 19 anos a pedir ao árbitro para utilizar a tecnologia do olho de falcão, que viria a revelar que a bola tinha batido, de facto, dentro. O fair-play de Federer fê-lo perder, não só esse set, mas também o jogo (7-6, 6-7 e 7-6), mas o suíço acabou por mostrar porque é um dos melhores tenistas do mundo.