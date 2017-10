194

Fala-se muito português no 'top-5' de melhores do Mundo de Buffon

Gianluiggi Buffon indicou para o COPA90 os cinco melhores futebolistas que defrontou em toda a carreira. O veterano guarda-redes italiano da Juventus começou por dizer que adora os defesas, porque o protegem, e que odeia avançados, mas as três primeiras escolhas são mesmo artilheiros. "Ronaldo, o brasileiro, Messi e Cristiano Ronaldo", disse Buffon, fazendo uma pausa antes de disparar o nome de um antigo companheiro de equipa da Juventus, que é agora o treinador do Real Madrid: "E Zidane, vamos acrescentar Zidane". Por fim, o guarda-redes que amanhã defrontará o Sporting em jogo da Liga dos Campeões, acrescentou um antigo rival do Milan: "Para fechar o 'top-5', Paolo Maldini."