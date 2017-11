Falam em David Luiz... e o sorriso desaparece da cara de Antonio Conte

Antonio Conte criticou alguns jogadores após o jogo com a Roma a 31 de outubro, David Luiz respondeu questionando a tática do treinador do Chelsea e acabou na bancada de Stamford Bridge a assistir à receção ao Manchester United. Conte explicou que se tratou de uma decisão técnica, mas avisou que o brasileiro tinha de trabalhar no duro para voltar aos eleitos, o que parece ter acontecido pois integra a convocatória para a deslocação ao reduto do West Bromwich Albion (sábado). Questionado esta sexta-feira sobre o estado do relacionamento com David Luiz, o italiano não gostou e fez saber que o que lhe interessava não era falar de um jogador e sim da equipa e do jogo importante que tinha pela frente. E, subitamente, o sorriso desapareceu da cara de Conte...