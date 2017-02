792

0



Falcão assinou um dos golos do ano

Aos 61' do Manchester City-Monaco, Falcão bisou na sequência de uma grande jogada, em que terminou com um chapéu fantástico a Caballero. Um dos melhores golos do ano até ao momento, depois de inaugurar o marcador com um mergulho de cabeça. E podia ter sido ainda melhor, não tivesse desperdiçado um penálti... [Imagens: RTP e Reuters]