Falcão em entrevista a Record: «Jiménez é um avançado ainda com muito para explodir»

Radamel Falcão concedeu uma entrevista a Record, que poderá ler na edição impressa de sexta-feira e no Record Premium. Apesar de ter jogado no FC Porto, o avançado do Monaco reconhece grande qualidade a Raúl Jiménez, atacante do Benfica.