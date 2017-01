0

Falhanço de Ronaldo gerou discussão com Benzema metido ao barulho

Antes de fazer o 1-1 com um golo de belo efeito, Cristiano Ronaldo conseguiu a 'proeza' de falhar um tento... de baliza aberta. O avançado merengue cabeceou à barra e, no ressalto, conseguiu fazer o mais difícil: acertar no poste. Ora esta situação provocou um aceso debate, com Cristobal Soria, colaborador do programa El Chiringuito, a chamar a atenção para o que aconteceria se fosse Benzema a desperdiçar uma oportunidade tão flagrante. Danilo também não escapou às críticas. O encontro terminou 2-2 e ditou a eliminação dos merengues da Taça do Rei.