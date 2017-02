0

0



Terá sido por coisas como esta que Mourinho assinou a guia de marcha de Depay

O Lyon acabou por não precisar, mas na altura este lance teria sido o 2-1... em condições normais. Não foram condições normais, pois a finalizar esteve Memphis Depay, que desesperou os adeptos do Manchester United durante ano e meio, depois do clube inglês ter desembolsado 35 milhões pela sua contratação. A dez metros da baliza, em zona frontal, só com o guarda-redes do Dijon pela frente, o holandês atirou ao lado. Terá sido por coisas como esta que José Mourinho sancionou a transferência do extremo em janeiro... O Lyon venceu o jogo por 4-2.