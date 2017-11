Falhou o 'putt' mais fácil da sua vida e perdeu... 1,5 milhões de dólares!

Lexi Thompson jamais esquecerá a tarde de domingo e provavelmente jamais encarará com displicência os golpes teoricamente mais fáceis de ora avante. Tudo por causa daquilo que sucedeu no CME Group Tour Championship, no qual a norte-americana falhou um 'putt' que parecia ao seu alcance e que, por ter sido falhado, a fez perder o torneio, ficar sem 1,5 milhões de dólares em prémios (500 mil da vitória e 1 milhão de bónus) e ainda falhar a subida ao primeiro lugar do ranking LPGA. Quem ficou a rir-se foi Ariya Jutanugarn, que acabou por vencer o torneio em Naples, na Florida.