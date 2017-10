57

Famalicão-Ac. Viseu: agressões no camarote

A PSP identificou quatro pessoas no decorrer do Famalicão-Académico de Viseu, após 'desacatos' na bancada presidencial do estádio dos famalicenses.. A confusão instalou-se aos 73 minutos, após um lance em que Erivaldo rematou à baliza defendida pelo Famalicão, ficando a dúvida sobre se a bola chegou a passar a linha de baliza antes do corte de Nuno Diogo. A situação prolongou-se por cerca de cinco minutos, enquanto no relvado o jogo decorria normalmente, estando o Académico de Viseu a vencer por 1-0, resultado que se manteve até ao final. [Fotos: Simão Freitas]