Família de Cristiano Ronaldo assistiu ao Sporting-Barcelona

A mãe e as irmãs de Cristiano Ronaldo marcaram presença, na quarta-feira, nas bancadas de Alvalade, para ver o Sporting-Barcelona, jogo da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões (derrota dos leões por 1-0). Dolores Aveiro, Kátia e Elma assistiram à homenagem das claques ao "melhor do Mundo".