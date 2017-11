Farfán marcou, festejou e chorou pelo amigo Guerrero, enquanto os adeptos peruanos iam à 'loucura'

Jefferson Farfán abriu o marcador na vitória do Peru frente à Nova Zelândia, por 2-0, na 2.ª mão do playoff, e assegurou a última vaga no Mundial'2018, 36 anos depois da sua última participação num Campeonato do Mundo. O avançado, que alinha no Lokomotiv Moscovo, marcou, festejou com a camisola do amigo Paolo Guerrero e chorou ao lembrar o companheiro, suspenso por 30 dias pela FIFA, após ter acusado positivo num controlo antidoping depois do jogo com a Argentina, no início de outubro. Nas bancadas a festa só estava a começar...