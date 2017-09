34

FC Porto foi ver as vistas no Mónaco

A comitiva do FC Porto aproveitou a manhã desta terça-feira para um passeio matinal pela cidade do Mónaco onde, a partir das 19H45, irá defrontar a equipa dos portugueses Leonardo Jardim, João Moutinho e Rony Lopes, em encontro da 2.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.