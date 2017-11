FC Porto otimista a caminho de Istambul

A comitiva do FC Porto, liderada pelo presidente Pinto da Costa, viajou este domingo para Istambul, Turquia, onde na terça-feira (às 17h00) defronta o Besiktas, na penúltima jornada do grupo G da Liga dos Campeões. A formação portista, na 2.ª posição do grupo atrás do Besitkas, está confiante num bom resultado. [Fotos: FC Porto]