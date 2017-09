0

FC Porto pode 'tropeçar' em Balotelli no hotel onde está instalado no Mónaco

O FC Porto já está no Mónaco, onde na terça-feira vai defrontar a equipa orientada por Leonardo Jardim, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os dragões estão hospedados no Monte-Carlo Bay Hotel & Resort e o luxo das instalações do hotel são certamente um incentivo para uma boa prestação e um bom resultado no jogo da Champions. Um pormenor: Balotelli, atualmente a jogar no Nice, vive naquele hotel...