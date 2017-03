0

0



FC Porto quer apoio no Dragão como em Turim

Entusiasmado pela hipótese de assumir a liderança do campeonato, o FC Porto partilhou esta tarde um vídeo a lembrar o apoio dado pelos adeptos em Turim, durante a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, antes, durante e depois do jogo contra a Juventus. Os azuis e brancos querem sentir novamente o mesmo apoio esta tarde, frente ao V. Setúbal, no Estádio do Dragão, e deixaram o desafio: "Em Turim foi assim do início ao fim. Como vai ser hoje?" [Imagens: FC Porto/Twitter]