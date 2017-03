0

0



FC Porto recebido em festa no aeroporto

A eliminação nos 'oitavos' da Champions diante da Juventus não impediu os adeptos do FC Porto de receberem a equipa em festa no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Foram entoados cânticos e tiradas muiras fotografias em mais uma prova que não faltará apoio ao grupo dirigido por Nuno Espírito Santo que tem na conquista do título o principal objetivo [Fotos: Ricardo Pereira Junior]