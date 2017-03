0

FC Porto rumo a Turim para mudar a história

O FC Porto partiu na manhã desta segunda-feira rumo a Turim, onde amanhã joga com a Juventus a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os dragões vão com uma desvantagem de 2-0 mas com esperança e vontade de bater o pé à vechia signora e seguir em frente na Champions. [Fotos: FC Porto]