Federer bate Murray... de kilt

Na Escócia, sê escocês. Assim se sentiu o suíço Roger Federer, quando jogou alguns minutos com o kilt, traje típico daquele país. O episódio aconteceu ontem num jogo de solidariedade onde tinha pela frente o homem da casa, Andy Murray, que voltou aos courts depois de largos meses ausente, mais concretamente desde Wimbledon. Ambos os jogadores estiveram muito divertidos, com brincadeiras durante os pontos, não fosse esse o espírito do evento. Por isso mesmo, o resultado era o que menos importava, mas Federer venceu por 6-3, 3-6, e [10-6]. [Fotos: Getty Images]