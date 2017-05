91

0



Federer trocou a raqueta pelo smoking e foi ao casamento do ano

O tenista suíço Roger Federer, acompanhado da mulher Mirka, marcou presença no casamento de Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton, mulher do príncipe William, e do milionário James Matthews. Este é já considerado o casamento do ano. [Fotos: Reuters]