0

0



Felipe (em versão ponta de lança) dá nova vantagem ao FC Porto

Início de jogo louco no Dragão, com o FC Porto a retomar a posição de líder no marcador aos 18 minutos, com um golo pouco visto de Felipe. O defesa central brasileiro surgiu na zona de ataque, como um ponta de lança, e não desperdiçou a oportunidade.