Fenerbahçe venceu dérbi com Besiktas mas este adepto decidiu... partir a televisão

O dérbi entre o Fenerbahçe e o Besiktas, sábado, acabou com a vitória da equipa da casa [2-1] e 5 expulsões, entre as quais as de Neto e Quaresma. No entanto, uma situação caricata aconteceu com um adepto do Fenerbahçe: é que apesar da vitória da sua equipa, o mesmo decidiu mostrar a sua insatisfação... partindo a televisão. Entretanto, Souza, jogador da equipa da casa, já colocou no Twitter que se oferece para comprar uma nova TV a este adepto, desde que ele não a volte a partir.