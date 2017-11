Ferdinand foi a TV inglesa fazer rir às custas de... Ronaldo

Rio Ferdinand foi o convidado principal da última edição do programa do canal BT Sport 'The Clare Balding Show', e o melhor momento da conversa foi este, no qual o antigo futebolista recordou o relacionamento entre Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson no tempos do internacional português ao serviço do Manchester United (2003 a 2009), arrancando gargalhadas do público e da apresentadora.

"Nós não tínhamos medo do treinador porque todos lidávamos muito bem com ele. Mas há aquela altura em que a paixão e o desejo de querer ser bem sucedido choca no balneário quando ele se vira para ti e te aponta o dedo... é aí que o medo toma conta de algumas pessoas. E o Cristiano foi talvez aquele que vi reagir mais mal a isso. Ele não ficava nada feliz com aquilo. Ficava desfeito. No jogo com o Benfica ele procurou fintar toda a gente e o treinador disse-lhe, 'tu não és uma equipa só de um jogador, a equipa é o mais importante'. Ronaldo era muito novo e ficava assim [cabeça baixa], enquanto nós todos era só rir", contou.