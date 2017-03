33

Fernandão fratura braço esquerdo em choque com o guarda-redes do Konyaspor

Numa disputa de bola aparentemente inofensiva, com o guarda-redes do Konyaspor, Serkan Kirintil, o avançado brasileiro do Fenerbahçe fraturou o braço esquerdo, acabando por ser substituído por Van Persie e transportado a uma unidade hospitalar da cidade de Istambul. Os primeiros exames confirmaram a existência da fratura e a necessidade de Fernandão ser submetido no sábado a uma intervenção cirúrgica, para que lhe seja colocado um 'parafuso'.