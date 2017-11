Fernando Madureira liderou claque no Dragão Caixa

No dia em que Fernando Madureira foi castigado pelo IPDJ com uma interdição de acesso a recintos desportivos por seis meses - uma sanção da qual já anunciou que iria recorrer, suspendendo assim a pena -, o líder dos Super Dragões esteve esta noite no Dragão Caixa a comandar a claque portista no encontro em que o FC Porto venceu o Mornar Bar, por 68-55, em jogo da FIBA Europe Cup.