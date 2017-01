500

Fernando Madureira também foi alvo de insultos

Fernando Madureira também alvo da contestação dos adeptos azuis e brancos. O portão de casa do líder dos Super Dragões foi grafitada com insultos. 'Deixa de ser mamão, acorda Super Dragão' lia-se no portão, que entretanto já foi mandado limpar, conforme se vê nas fotografias. [Fotografias: Francisco Manuel]