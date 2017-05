36

0



Fernando Medina: «Hoje é certo, o campeão voltou»

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, não poupou nos elogios ao Benfica durante a receção de que foram alvo os dirigentes, jogadores e equipa técnica dos encarnados na sede do município, na sequência da conquista do 36.º título nacional e do inédito tetra.