Fernando Santos: «Não esperava que a Suíça chegasse até aqui só com vitórias»

Fernando Santos admitiu que não esperava que a Suíça chegasse à última jornada do grupo B de apuramento para o Mundial'2018 só com vitórias, pois o selecionador nacional não esperava perder por terras helvéticas no arranque da fase de qualificação.