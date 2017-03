0

Fernando Santos recebeu má notícia sobre Nani terça-feira

Nani ficou de fora da lista de convocados de Fernando Santos para o embate de qualificação para o Mundial'2018 com a Hungria e o particular com a Suécia por estar lesionado. O selecionador nacional ainda chegou a pensar que seria possível convocar o jogador do Valencia mas o treino de terça-feira trouze más notícias.