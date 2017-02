1235

Já dizem que este é um dos melhores golos da carreira de Torres

Fernando Torres atravessa um bom momento e, depois de bisar frente ao Leganés há pouco mais de uma semana, o avançado espanhol do Atlético Madrid voltou a marcar diante do Celta de Vigo este domingo. Com um disparo acrobático, aos 11', o veterano jogador de 32 anos surprendeu tudo e todos, não dando hipóteses ao guardião Sergio Álvarez.