Ferrari SF70-H rodou... e o ronco do Cavallino Rampante encheu os céus de Fiorano

A Ferrari apresentou o SF70-H na sexta-feira e iniciou de seguida o dia de filmagens no qual o carro para a temporada 2017 no Mundial de Fórmula 1 rodou em Fiorano (Itália) com Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen aos comandos, enchendo o circuito da escuderia italiana com um som que se mantém caraterístico apesar do passar dos anos e da evolução tecnológica. "Por detrás deste deste carro está muito trabalho, de muita gente. É fantástico", destacou Vettel, em italiano, para depois, e já em inglês, manifestar confiança na máquina.