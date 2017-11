Festa da Mercedes em Abu Dhabi

Depois de uma época em que a Ferrari chegou a ameaçar o poderio da Mercedes, a verdade é que a escuderia alemã chegou ao final da temporada com a vitória no Mundial de pilotos e no Mundial de construtores, ganhando inclusivamente o último grande prémio da temporada, através de Valtteri Bottas. No final da corrida em Abu Dhabi a equipa fez a (merecida) festa...