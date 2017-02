1749

Festa do Benfica na Holanda após penáltis aconteceu junto aos adeptos

O Benfica triunfo por 5-4 nos penáltis dos 'oitavos' da UEFA Youth League, diante do PSV, e garantiu a qualificação para a fase seguinte da prova onde marca presença pela quarta vez consecutiva. A defesa do guarda-redes encarnado Fábio Duarte precipitou a festa dos jogadores de João Tralhão junto aos adeptos que se deslocaram ao estádio do adversário em Eindhoven.