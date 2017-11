Festejo 'à Messi' ainda dá que falar: a homenagem dos adeptos do Lyon a Nabil Fekir

Nabil Fekir, jogador do Lyon, foi protagonista de um momento polémico há duas semanas quando exibiu a sua camisola após marcar um golo, na goleada no reduto do Saint-Étienne (5-0). Os adeptos da casa não gostaram e invadiram o relvado, originando a interrupção da partida por longos minutos. Este domingo, no empate caseiro frente ao Montpellier (0-0), o internacional francês não participou no encontro, por se encontrar suspenso, mas os adeptos não se esqueceram dele e decidiram fazer a devida homenagem ao imitar o seu festejo. Fekir não conteve o sorriso...