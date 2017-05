2158

Festejos de Carrillo no jantar do tetra também dão que falar...

André Carrillo foi dos mais animados no jantar de comemoração do tetracampeonato do Benfica, na segunda-feira. O internacional peruano está a viver o momento com grande euforia. Já nos festejos no Marquês de Pombal após o Benfica conquistar o seu 36.º título, André Carrillo deu que falar, com o internacional peruano, que na época passada estava no Sporting, a 'provocar' o presidente dos leões Bruno de Carvalho, mandando-lhe um abraço.