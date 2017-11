Festejos de Fekir 'à Messi' geram confusão em Saint-Étienne

A visita do Lyon a Saint-Étienne, para um dérbi regional - as duas cidades estão separadas por cerca de 50 km -, acabou por ficar marcada por uma sensacional goleada dos visitantes, por 5-0. Fekir foi a grande figura da noite, ao bisar, mas os seus festejos do 5.º golo, aos 84', acabaram por gerar uma enorme confusão, com os adeptos da casa a invadirem o relvado, originando a interrupção da partida por longos minutos. Isto porque o internacional francês resolveu festejar 'à Messi', tirando a camisola e exibindo-a aos adeptos do Saint-Étienne, à semelhança do que o argentino fizera há alguns anos no Santiago Bernabéu, num clássico entre o Real Madrid e o Barcelona.