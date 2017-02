73

Festival de afundanços no arranque do All-Star Weekend

Realizou-se na última madrugada o encontro das Estrelas Emergentes (rookies e jogadores de segundo ano) da NBA, com a vitória (150-141) do Resto do Mundo contra os EUA. Jamal Murray foi o MVP com 36 pontos (9 triplos) e 11 assistências, num espetáculo de afundanços e jogadas vistosas. Este foi o principal evento do primeiro dia do All-Star Weekend.