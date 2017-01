0

Ficou furioso, deu murro numa cadeira e acabou por partir o braço

O basquetebolista turco Enes Kanter fraturou na quinta-feira o braço direito, quando, frustrado, bateu numa cadeira durante o encontro entre os Oklahoma City Thunder e os Dallas Mavericks, da liga norte-americana (NBA).



Num desconto de tempo, durante o segundo período do encontro, o poste dos Thunder, claramente enervado, deu um murro numa cadeira, com a equipa a confirmar a fratura do antebraço, que o deve afastar da competição cerca de dois meses.