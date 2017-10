FIFA18: Sturridge quer que alguém seja despedido depois de saber a sua pontuação

A reação de alguns futebolistas à pontuação atribuída aos respetivos avatares no FIFA18 é hilariante. Daniel Sturridge cabe neste lote, pois ficou estarrecido quando sobre que tem apenas 76 na velocidade. Sentado ao lado de Raheem Sterling, antigo companheiro de equipa do Liverpool que é agora uma das figuras do Manchester City, o avançado começou por perceber mal. "79?", interrogou, com Sterling a 'picar': "Então, estão dizer é que ele é lento".

Sturridge contrapôs já depois da correção para '76': "Sou um dos avançados mais rápidos da Premier League."

"Se não mesmo o mais rápido", disse Sterling, com Sturridge a interromper:

"Quem que pôs 76 ali… isto é um desrespeito para com a minha credibilidade, um desrespeito á minha integridade, ao meu nome. Quem fez isso na FIFA tem de ser despedido. A sério, tem de ser despedido".