Figo, Simão e Príncipe Alberto a jogar à bola? É possível e aconteceu

Já imaginou o Príncipe Alberto do Mónaco a jogar futebol? O momento aconteceu num evento da Football Champions Tour que teve lugar no principado, no qual Luís Figo, Simão Sabrosa, William Gallas e Christian Karambeu se juntaram a Alberto e jogaram o popular jogo teqball, uma espécie de ténis de mesa mas com uma bola de futebol.