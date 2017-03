0

Fila para votar já dá uma volta inteira ao estádio

Os sócios do Sporting têm acorrido em massa ao Estádio José Alvalade para votar nestas eleições e o maior pico de afluência deu-se por volta das 17 horas. Conforme a reportagem do Record dá conta, a fila de eleitores já dá uma volta inteira ao estádio e Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting e candidato à reeleição pela lista de Bruno de Carvalho, espera que seja batido o recorde de 1988, quando acorreram mais de 17 mil eleitores às eleições que escolheram Jorge Gonçalves.