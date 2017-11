Filha de Mourinho celebrou assim o seu 21.º aniversário

Matilde Mourinho, filha do treinador português do Manchester United, celebbra este sábado o seu 21.º aniversário, mas os festejos começaram ainda ontem e à meia-noite cantaram os parabéns. A filha mais velha de José Mourinho viajou com o namorado, Danny Graham, o irmão, José Mário, e um grupo de amigos para a Islândia.