Filho de António Folha conclui jogada brilhante dos iniciados do FC Porto

Bernardo Folha, filho de António Folha, marcou este domingo um dos golos do FC Porto diante do Sp. Braga, numa vitória por 3-0, concluíndo com êxito uma brilhante jogada coletiva dos dragões. (Vídeo: FC Porto/Porto Canal)