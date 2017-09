0

0



Filho de Cristiano Ronaldo já calça as botas do pai

"Creio que o Cris ainda gosta mais delas do que eu", escreveu Cristiano Ronaldo na legenda da fotografia onde está com o filho, Cristianinho, a calçar as novas chuteiras do internacional português, 'Nike Mercurial Cristiano Ronaldo Chapter 5', apresentadas esta sexta-feira.