Filho de Jardel também já voa sobre os centrais

Mário Jardel Júnior já começou a dar nas vistas na Ovarense. Depois de uma estreia a zeros, o avançado bisou ao segundo jogo, frente ao Vista Alegre, dando o seu contributo no marcador que terminou 3-3. Ora, a prestação do filho do 'mítico' Jardel deu logo azo às comparações com os feitos do pai e a Ovarense divulgou um vídeo nas redes sociais bem sugestivo. "Semelhanças? Só no nome... por Ovar Mário Jardel começa a ser sinónimo de balançar das redes", escreveu o clube na legenda