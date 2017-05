477

Filho de Madonna assistiu ao Benfica-Sporting em juvenis

David Banda, filho adotivo de Madonna, esteve este domingo no Seixal a assistir ao dérbi Benfica-Sporting de jivenis, que terminou com a vitória dos leões, por 2-0. David, que se treina no Seixal, já no sábado tinha dado nas vistas como apanha-bolas no Benfica-FC Porto em juniores. [Fotos: Luís Manuel Neves]